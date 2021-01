Belgian Cycling duidt twee locaties aan voor BK jeugd: "Als de Belgische regering herstart toestaat..."

Belgian Cycling heeft een nieuwe datum vastgelegd waarop dat BK zou moeten doorgaan en ook twee verschillende locaties. "Als de Belgische regering de herstart van de competitie voor jonge atleten toelaat, zullen er op 6 februari twee BK's georganiseerd worden", laat de wielerfederatie weten.

In Middelkerke zouden dan de debutanten, junioren, elite 2 en U23 ontvangen worden. De aspiranten, masters en elite 3 zouden in Flémalle (in Luik) voor de Belgische titel strijden. Door de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van deze BK's kunnen renners en rensters zich voorlopig nog niet inschrijven.

If the Belgian government allows to restart competition for youth athletes, 2 Belgian Cyclo-cross Championships will take place on 6/02: Middelkerke (Debutants, Juniors, Elite 2 & U23) & Flémalle (Aspirants, Masters & Elite 3). Registration procedure is still postponed for now pic.twitter.com/MnoQtHlAGB