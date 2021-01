Een Zwitserse shock! Marc Hirschi verlaat zijn ploeg per direct

Marc Hirschi ontpopte zich vorig jaar tot grote revelatie in de koers door de Waalse Pijl en een Tourrit te winnen. Bij Team DSM leken ze met de 22-jargie Zwitser goud in handen te hebben. Een lange samenwerking leek in de maak, maar die komt nu al abrupt ten einde!

Een ontdekking mochten we Hirschi niet meer noemen in 2020, hiervoor was zijn potentieel al te bekend. Dat hij echter nu al zo goed zou zijn, daar stonden wel velen van te kijken. Naast die twee grote overwinningen reed hij in zijn geheel een geweldige Tour, werd hij ook tweede in Luik-Bastenaken-Luik en veroverde hij de bronzen medaille op het WK.

In de wielerwereld is het grotendeels de gewoonte dat contracten gerespecteerd worden. Renners die ineens bij hun team weggaan, het is vrij ongezien. Toch is dat wat er nu gebeurt tussen Hirschi en DSM. Hirschi had nog een lopend contract tot het einde van 2021, maar heeft een onderlinge overeenkomst bereikt met zijn team om nu al weg te mogen.