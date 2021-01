Van der Poel heeft genoeg laten zien om vertrouwen te hebben: "Niet zo dat ik met bang hartje naar WK toeleef"

Mathieu van der Poel doet er geen doekjes om: het WK is waar het hem echt om te doen is dit seizoen. Uiteraard is dat een niet te missen afspraak voor hem. Met 8 gewonnen crossen op 11 heeft hij ook de beste papieren om opnieuw wereldkampioen te worden.

En toch. Het verschil tussen hem en Wout van Aert is dit seizoen bij momenten misschien toch kleiner dan in vorige seizoenen. En er zijn ook al zeker mindere momenten geweest, met de Wereldbekermanche in Dendermonde als grootste exponent.

BEELDEN BEKEKEN VAN BK 2017

Ook van het WK-parcours in Oostende wordt gezegd dat het niet echt goed bolt. Gaat Van der Poel daar dan ook in de problemen komen? "Oostende gaat heel anders zijn dan Dendermonde, denk ik. Ik heb nog niet gereden in Oostende. Ik heb enkel de beelden van het BK in 2017 daar gezien."

Heeft Van der Poel dan ook al iets geleerd uit die beelden? "Het zag er mij toen wel een leuk parcours uit. Er was een heel lange loopstrook, naar ik mij herinner. In het zand lopen is nog net iets anders dan in het diepe modder lopen ook. Het is niet zo dat ik met een bang hartje naar het WK toeleef."