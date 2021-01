Belgisch kampioen Laurens Sweeck verdedigt zijn titel in Meulebeke: "Wout van Aert heeft getoond dat hij er staat"

Laurens Sweeck is een jaar Belgisch kampioen veldrijden. Die periode is bijna ten einde, tenzij hij zijn titel zondag in Meulebeke weet te verlengen. Sweeck weet ook wel dat de kans groter is dat Wout van Aert met de tricolore aan de haal gaat.

Het had volgens Laurens Sweeck ook allemaal iets mooier kunnen zijn, dat jaar in de Belgische driekleur. "De meeste wedstrijden gingen wel door, maar het was telkens zonder publiek. Financieel was ik er als Belgisch kampioen ook beter van geworden als het een normaal jaar was geweest. Ik heb zo'n 50 procent aan inkomsten verloren", stelt hij bij Sporza. Ik beschouw me als een outsider Geeft hij zichzelf een kans om voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen te worden? "Uiteraard wel een klein beetje, maar ik ben zeker niet de topfavoriet. Ik beschouw me meer als een outsider, die met een goede dag ver kan komen." Wie is dan wel de grote kanshebber om goud te pakken in Meulebeke? "Wout van Aert uiteraard. Hij heeft de afgelopen weken getoond dat hij er staat. In onze ploeg denk ik aan Michael Vanthourenhout. Daarachter zit het kort op elkaar. Ik hoop dat ik kan meestrijden voor het podium."