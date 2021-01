Jente Michels stelt zijn hoop nu op het WK: "Dat is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen"

Het BK komt er deze maand aan in het veldrijden, maar niet voor de jeugd. Jente Michels bijvoorbeeld zag het BK afgelast worden voor de junioren. Het kan dat dat nog in februari doorgaat, maar dat is onzeker. Michels zit vooral in zijn hoofd met het WK.

"We koesterden lang een beetje hoop dat de titelstrijd in Meulebeke nog kon doorgaan voor ons", zegt Michels aan Veldritkrant. "Als je kijkt naar de cijfers kwam de annulatie echter niet als een verrassing. Na mijn laatste wedstrijd heb ik het een beetje rustiger aan gedaan, omdat ik toch wist dat er geen crossen meer gingen zijn." Dat 'rustiger aan doen' bleef evenwel niet duren. "Sinds de kerstvakantie ben ik weer volop aan het trainen. Alles staat in het teken van het wereldkampioenschap, dat hopelijk mag doorgaan. Dat is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, dus ik moet wel blijven trainen om daar in topvorm aan de start te kunnen staan." Michels is een tweedejaarsjunior die volgend seizoen aan de slag gaat bij de beloften. "Ik denk niet dat deze haast wedstrijdloze periode effect zal hebben op mijn overstap."