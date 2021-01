Koersdirecteur Parijs-Nice gelooft in goede tweede editie in coronatijd: "We zijn gewapend"

De organisatoren van Parijs-Nice hebben het parcours en de deelnemende teams voor de volgende editie bekendgemaakt. Het coronavirus is natuurlijk niet weg, er is altijd de vraag of een wedstrijd kan doorgaan of niet. François Lemarchand heeft er voor Parijs-Nice een goed oog in.

Lemarchand is de koersdirecteur van de Koers naar de Zon en gaat dieper in op het hele verhaal bij L'Équipe. "We weten niet wat er gaat gebeuren deze twee maanden, maar we zijn gewapend", zegt Lemarchand. "Net als de UCI hebben we een gezondheidsprotocol." Naast het aspect van gezondheid en veiligheid was er dus ook het parcours. "We hebben de koers zo opgebouwd om alle types van renners tevreden te stellen. De wind gaat een rol spelen zoals elk jaar. Als de eerste etappes voor sprinters zijn, zal het een uitgedund peloton zijn aan de aankomst." LA COLMIANE ALTIJD INTERESSANT De voorlaatste etappe springt ook zeker en vast in het oog, met een aankomst bovenop La Colmiane. "Sportief is het altijd een interessante berg", is Lemarchand van mening.