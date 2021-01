Lotto Soudal laat nog altijd niets aan het toeval over: "We hebben beslist onze verschillende bubbels te blijven hanteren"

Bij Lotto Soudal nemen ze werkelijk geen enkel risico wanneer het gaat over Covid-19. De loterijploeg gaat vrijdag op stage naar Spanje. De ploeg wordt echter opgesplitst in drie verschillende bubbels, die dus naar drie verschillende plekken gaan.

Het perspectief van een vaccin zorgt er niet voor dat de ploeg zijn aanpak verandert. "We hebben beslist om onze verschillende bubbels te blijven hanteren", zegt Maxime Monfort aan La Dernière Heure. "Zo zijn we het seizoen 2020 doorgekomen, sinds de doorbraak van het coronavirus. Gezien de huidige gezondheidssituatie blijven we dit behouden."

Ze hadden het ook bij Lotto veel liever anders gezien. "Het is jammer, want we hadden graag iedereen samengebracht. Voor de teambuilding, voor de cohesie van de groep. Op de stage in januari ziet iedereen normaal mekaar eens. Dat is voor sommige renners niet mogelijk tijdens het seizoen. Maar door het coronavirus zal dat dit jaar niet zo zijn."