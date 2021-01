Nieuwe ploegmaat van Van Avermaet en Naesen gaat meedoen aan Frans Kampioenschap veldrijden

Niet enkel in België gaat zondag het nationaal kampioenschap gereden worden, ook in Frankrijk. AG2R stuurt twee wegrenners naar dat kampioenschap. Clement Venturini was al actief in het veldrijden. Ook Lilian Calmejane gaat het Frans Kampioenschap rijden.

Dat heeft zijn nieuwe ploeg AG2R Citroën aangekondigd. Calmejane reed tot en met vorig jaar voor Total Direct Energie, maar zal in 2021 dus uitkomen voor AG2R. Zijn eerste wapenfeit van het jaar is een uitstapje naar de cross, met het Frans Kampioenschap veldrijden. AFSPRAAK IN PONTCHÂTEAU Ook Venturini zal daar dus aan de start staan. Die rijdt al langer voor AG2R. Decor van het gebeuren komende zondag is Pontchâteau, waar in het verleden al vaker Wereldbekerwedstrijden en kampioenschappen hebben plaatsgevonden. Een occasionele uitstap naar de cyclocross is Calmejane niet vreemd. In recente jaren nam hij reeds tweemaal deel aan het Frans Kampioenschap veldrijden.