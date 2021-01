Tsjechisch kampioenschap gaat door zonder titelverdediger: crosser voor vier jaar geschorst wegens dopinggebruik

Een dopinggeval in het veldrijden zowaar. Het Tsjechisch Kampioendschap, dat zaterdag op het programma staat, zal door moeten gaan zonder titelverdediger Emil Hekele. Die zal niet gauw nog een cross kunnen betwisten. Hekele is voor vier jaar geschorst.

Het is de Tsjechische wielerfederatie die hem die schorsing oplegt. Bij een controle in september zijn er verboden middelen in zijn bloed gevonden: clenbuterol en oxandronol. Hekele beweerde dat deze in zijn lichaam kwamen door slecht eten, maar de bond uit zijn land hecht dus weinig geloof aan die verklaring.

EINDE LOOPBAAN?

De kans is groot dat deze schorsing het einde van de carrière betekent voor Hekele. De man is immers al 43. Al straf dat hij op zijn leeftijd nog Tsjechisch kampioen geworden is. Hij was op die bewuste dag 42. Zijn titel verdedigen zal er dus niet in zitten.

Zaterdag zal het Tsjechisch Kampioenschap gereden worden in Jabkenice, waar dus sowieso een nieuwe naam op de erelijst zal komen staan.