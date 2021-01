Zien we Fabio Aru straks echt opduiken in Oostende? "Als de bondscoach mij wil, ben ik beschikbaar"

Mogelijk krijgen we met Fabio Aru een WK-deelnemer die we voor de start van het veldritseizoen onmogelijk konden voorspellen. Aru deed recent in zijn thuisland mee in een aantal veldritten. De kans dat hij ook het WK rijdt lijkt te stijgen.

De Italiaanse bondscoach had eerder al aangegeven dat hij Aru graag zou meenemen naar het WK veldrijden in Oostende. In La Gazetto dello Sport zet Aru nu voor het eerst zelf de deur naar een WK-deelname open. Hij kondigt ook aan dat hij aan het Italiaans Kampioenschap zal deelnemen. VANUIT SPANJE NAAR BELGIË Er staan wel nog enkele verplichtingen bij zijn nieuwe ploeg Qhubeka ASSOS op het programma. Die zijn volgens Aru wel te combineren met het WK veldrijden. Hij zou dan vanuit Spanje, waar Qhubeka op stage gaat, afreizen naar België. De bal komt zo weer in het kamp van de Italiaanse bondscoach te liggen. "Als de bondscoach mij wil, ben ik beschikbaar", zegt Aru.