🎥 Belgische veldrijder heeft zich geout als homo

Nieuws in de privésfeer over één van de deelnemers aan het Belgisch Kampioenschap veldrijden. Justin Laevens heeft zich geout als homo. Dat deed hij een jaar geleden in zijn directe omgeving. De buitenwereld is nu ook op de hoogte.

Laevens heeft in een interview aan sport nu bevestigd dat hij homo is. "Ik vond het niet moeilijk om mij te outen, maar in de sport is het wel moeilijk", zegt de 19-jarige Laevens. "Want ik ken geen enkele andere renner die ook geout is."

Veel slechte reacties heeft hij er nog niet op gekregen. " "Het is een grote stap. Ik was vooral bang van de reacties van de grotere renners of ploegen. Dat ze me anders zouden bekijken. Ik denk en hoop dat dat niet het geval is.'

Laevens is een belofte en zal zondag deelnemen aan het BK in Meulebeke, tussen de eliterenners. Weinig verrassend tipt hij op Wout van Aert als winnaar.