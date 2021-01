📷 Ook Intermarché-Wanty-Gobert steekt in het nieuw: derde Belgische WorldTour-ploeg blinkt in nieuw design

Veel ploegen hebben zich reeds gepresenteerd in een nieuwe outfit. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux had dat nog niet gedaan. Het spaarde dat op voor deze donderdag en heeft nu beelden van de nieuwe tenue de wereld in gestuurd.

Deze uitrusting is gerealiseerd door de Chinese fabrikant Santic Cycling. Er is vastgehouden aan de traditionele kleuren van de wielerploeg: blauw, fluo geel en wit. Wel is deze uitrusting voorzien van een gloednieuw design. Met de komst van een nieuwe hoofdsponsor was dat ook wel gepast.

De naam van die hoofdsponsor is overigens toegevoegd op de shorts. De enige verandering aan de broek. Intermarché heeft ook de meest prominente plaats gekregen op het shirt voor de renners. De naam van de sponsor is deels in het zwart en deels in het rood.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft het trio Loïc Vliegen - Baptiste Planckaert - Kevin Van Melsen uitgekozen om de nieuwe outfit te showen op sociale media.