🎥 Zwart-paars-wit voor teamgenotes Kopecky: Liv Racing stelt nieuwe truitjes voor

Liv Racing heeft via een filmpje de nieuwe outfit voorgesteld. De nadruk lag op het thema: wat is er allemaal nieuw? Het is een nieuw jaar, met nieuwe rensters, een nieuwe naam voor de ploeg en dus ook een nieuwe uitrusting.

Het design is op zijn zachtst gezegd speciaal, vooral aan de rechterkant vanuit het oogpunt van de renster bekeken. Voorts is de trui grotendeels zwart en is er ook paars in verwerkt. Toch wat anders dan Kopecky gewend is van bij Lotto.

The new Liv Racing Kit looks great, I love it. It has a subtilty of design that is very striking and unique in its look. A big thumbs up to the design team. @LotteKopecky pic.twitter.com/cLAJLTYOtn