Alaphilippe krijgt nieuwe wielerkledij en geeft ogen de kost: alle kleuren van de regenboog

Julian Alaphilippe heeft nu ook zijn wielerkledij om het nieuwe seizoen mee aan te vatten. Hij is de wereldkampioen, dat zijn dus allemaal items met de regenboogkleuren. Daar ga je wel even van duizelen als je die allemaal samen ziet.

Julian Alaphilippe heeft alle wielerkledij op een bed verzameld en heeft er alvast een foto van genomen. De emoji's die hij er op Twitter bij zet zijn veelzeggend: Alaphilippe is er helemaal mee in de wolken. Ook de hashtag spreekt voor zich: dressed to win, gekleed om te winnen.

De Fransman van Deceuninck-Quick.Step, één van de absolute smaakmakers uit de wielersport in de laatste jaren, gaat dus ook in 2021 op zoek naar zo veel mogelijk overwinningen. "En nu aan het werk!!!"