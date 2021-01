Het verschil is groot tussen broers Toon en Thijs Aerts: "Als ik twee keer lekrij, kom ik al niet meer toe met het startgeld"

Broers en trainingsmaats naast het veld, maar eens de wedstrijd begint ziet Thijs Aerts enkel nog de rug van broerlief Toon. Het vertaalt zich ook in de verloning natuurlijk, maar die is sinds corona wel heel mager geworden.

Het basisloon is nog hetzelfde, maar het startgeld is gehalveerd. 150 tot 200 euro... Dat is niet om over naar huis te schrijven. “En waarom?", vraagt Thijs Aerts zich af in Het Nieuwsblad. "Omdat er door corona geen volk is, zeggen ze. Maar gaan we dat terugkrijgen als corona voorbij is? Ik ben benieuwd. Ik woon nog thuis. Dat scheelt. Over mijn loon hoor je mij ook niet klagen. Bovendien heb ik het geluk dat Toon mij nog altijd de ideale trainingspartner vindt voor zijn buitenlandse stages."

"Hij betaalt het hotel, ik moet enkel mijn eten betalen. Ik moet mijn eigen tubes betalen. Reken uit, aan 150 euro startgeld: als ik twee keer lekrijd op een cross kom ik al niet meer toe. En een goede uitslag mag je met twee lekke banden ook vergeten. Gevolg: geen prijzengeld. Dat zijn dagen waarop ik geen cent verdien, integendeel.”