Meer duidelijkheid rond de toekomst van Wout van Aert! "We zijn in gesprek om zijn contract te verlengen"

Heel wat ploegen toonden de voorbije maanden interesse in Wout van Aert, aangezien zijn contract na komend seizoen zal aflopen bij Jumbo-Visma. Toch lijkt hij ook de komende seizoenen gewoon bij de Nederlandse ploeg te blijven.

Wout van Aert staat dicht bij een nieuwe overeenkomst met Jumbo-Visma. Wielerflits meldt dat Ton van Veen, CFO van Jumbo Supermarkten, het nieuws vertelde tijdens een digitale nieuwjaarsbijeenkomst van het bedrijf.

"Wout van Aert heeft nog een contract voor één jaar, maar we willen hem graag langer houden. We zijn met de Jumbo-Visma-wielerploeg in gesprek met hem om zijn contract te verlengen. De onderhandelingen zien er zeer goed uit", aldus van Veen.