Tadej Pogačar wil eindzege in de Tour verdedigen maar dat is lang niet alles

Tadej Pogačar begon 2020 met een eindzege in de Ronde van Valencia. Het begin van een heel mooi verhaal. De Sloveen ging dan ook met plezier nog eens praten met de organisatie van deze rittenkoers om zijn doelstellingen voor 2021 uit de doeken te doen.

Is er geen sprake van decompressie? Ten slotte heeft hij op zijn 22ste al het grootste bereikt wat je als groteronderenner kan bereiken. "Het is niet moeilijk om mezelf te motiveren, want ik koers ontzettend graag . Ik wil nog heel veel dingen bereiken in het wielrennen."

Dan denken we al snel aan een tweede opeenvolgende overwinning in de Ronde van Frankrijk. "Natuurlijk wil ik mijn eindzege in de Tour verdedigen, maar er zijn nog nog andere belangrijke wedstrijden. Ik hoop ook andere grote koersen te kunnen winnen."

GOEDE WINTERPERIODE

Pogačar heeft zich de voorbije maanden goed kunnen opladen voor 2021? "Ik kan terugkijken op een goede winterperiode, met een korte vakantie in de Verenigde Arabische Emiraren, Dat was fijn, maar we hebben nu weer te maken met strengere coronamaatregelen."