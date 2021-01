VOORBESCHOUWING: Grote ambities bij Ineos, ISN en Jumbo-Visma, ontlast komst van 'Superman' Valverde?

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Onder andere Ineos, Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma en Movistar.

INEOS

Bij Ineos beginnen ze aan een nieuw tijdperk, het post Froome-tijdperk. Brailsford wil aanvallender gaan koersen, maar tegelijkertijd blijven voor eindzeges gaan in grote ronde. Carapaz lijkt hiervoor de aangewezen man te zijn. Al werd er met Adam Yates, Martinez, Pidcock en Porte heel wat schoon volk binnengehaald. Met Laurens De Plus is er nu ook een Belg in de selectie.

ISRAEL START-UP NATION

Gesterkt door de financiële middelen aangereikt door sterke man Sylvan Adam wil Israel Start-Up Nation de top van de wielerwereld bestoken. Afwachten of dit in 2021 al kan. Met De Marchi, Impey, Vanmarcke en Woods vervoegde heel wat ervaring het team. En natuurlijk, top of the bill is Chris Froome. Kan hij bij zijn nieuwe ploeg nog voor een vijfde keer de Tour winnen?

JUMBO-VISMA

De Tour winnen, dat willen ze bij Jumbo-Visma natuurlijk ook doen met Primoz Roglic. Die heeft op zich een topjaar achter de rug, maar stuitte in de beslissende tijdrit in de Tour op Pogacar. Jumbo-Visma gaat er in 2021 nog eens voor, met ook een verse kracht als Sam Oomen. Voorts is het nu al uitkijken naar welke straffe prestaties Wout van Aert (Tokio, groene trui?) weer gaat realiseren.

MOVISTAR

Voor Movistar is het niet simpel om zijn plek aan de top van het wielrennen te vrijwaren. Het koerste in 2020 bij momenten nogal passief door de wedstrijden. Met de komst van Miguel Angel Lopez moet dat in de grote ronden zeker veranderen. Hopelijk wijzen alle neuzen in dezelfde richting, want Mas en Valverde zijn er natuurlijk ook nog voor het gebergte. Valverde wil bewijzen dat hij nog niet versleten is.