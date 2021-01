Lotto Soudal krijgt te maken met slecht weer op trainingskamp: "Gelukkig ziet het er volgende week beter uit"

Lotto Soudal toonde enkele beelden van het slechte weer op Twitter. "Zonnig Spanje. Niet het beste weer om ons trainingskamp te starten, maar gelukkig ziet het weer voor volgende week er beter uit", aldus de wielerploeg.

Ook Thomas De Gendt toonde de beelden op Twitter en had een reactie klaar. "26 dagen in Calpe geweest met schitterend weer. En nu. Eerste dag van het trainingskamp", schreef de Belgische wielrenner.

Sunny Spain 🙈 Not the greatest weather to start the training camp, luckily the forecast for next week looks better ☀️ pic.twitter.com/X33cACXkVA