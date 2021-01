Petacchi achterna: Ewan wil in 2021 gaan voor ritoverwinning in elke grote ronde

Caleb Ewan heeft grote doelen voor zichzelf gesteld in 2021. De Australische sprintbom van Lotto-Soudal zal aan de start verschijnen van elke grote ronde.

Maar die doelen zal hij tijdens het seizoen nog bijstellen. "Ik wil een etappe winnen in elke grote ronde. Als ik er eentje win in de Giro, ga ik verder in de Tour en in de Vuelta", vertelt Ewan bij Cyclingpro.

Starten in elke grote ronde zouden dan meteen 63 koersdagen betekenen. Maar dat nuanceert Ewan zelf. "We kennen het parcours van de Giro neit, maar het kan zijn dat ik in de laatste week afhaak als er niet veel kansen meer zijn. Het doel is winnen, niet uitrijden."

Petacchi achterna

Als Ewan erin slaagt om zijn doel te halen, wordt hij de 4e renner ooit die in hetzelfde jaar een etappe wint in de drie grote rondes. De eerste was Miguel Poblet in 1956, daarna volgde Pierino Baffi in 1958. In een iets recenter verleden deed ook Alessandro Petacchi het in 2003.

De Italiaan won 6 etappes in de ronde van Italië en kwam buiten de tijdlimiet aan in de 18e etappe. In de Tour gaf hij op na 7 etappes, nadat hij eerst 4 etappes gewonnen had. De Vuelta reed hij wel uit en won hij 5 etappes, enorm indrukwekkende statistieken dus.