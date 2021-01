Broer van Cant is voorzichtig maar ziet haar goed omgaan met kritiek: "Een heel leger klaar om sporter af te schieten"

Iedereen verwacht dat er een twaalfde titel op rij uit de bus valt voor Sanne Cant. Toch laten ze in haar entourage zeker niet op voorhand de champagne knallen. Zij weten ook: als het niet lukt, komt er wellicht een deel kritiek af op Cant.

Maar goed, die twaalfde titel komt er wel, toch? "Zeker ben je daar nooit van", zegt Kevin Cant, broer van, in De Zondag. "Het is een onwaarschijnlijke reeks en die zal ooit eens stoppen. De vraag is alleen wanneer. Pech, een slechte dag... er kan zoveel gebeuren."

Na een mindere seizoensstart zag Kevin zijn zus opnieuw aansluiting maken met de internationale subtop in het veldrijden. "Ze zit nu in een groepje van vijf rensters achter de beste drie." De laatste keer dat ze wereldkampioene werd dateert van 2019. "Dezelfde vorm heeft ze niet, maar ze zit er toch niet ver onder. Het zijn de kleine procentjes die het verschil maken."

VERTROUWEN

Cant staat er beter voor met het oog op de kampioenschappen dan in 2020. "Vorig seizoen was Sanne op conditioneel vlak minder. Dat is nu niet het geval. Alleen mist ze wat vertrouwen." Kevin weet ook dat Sanne al aardig wat kritiek gekregen heeft de jongste jaren. "Zij is daar vrij goed mee omgegaan, in de mate van het mogelijke. Het is typsich Belgisch: er staat altijd een heel leger klaar om een sporter af te schieten."