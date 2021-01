Cant hield perfect de controle op weg naar twaalfde titel: "Normaal staat massa je toe te juichen, op BK merk je dat hard"

Wat ook gebeurt in andere wedstrijden, Sanne Cant is nog altijd veruit de beste veldrijdster van België. Dat is op het BK in Meulebeke nog maar eens gebleken. Lotte Kopecky gaf zich wel vol in de achtervolging, maar de zege van Cant kwam niet in het gedrang.

"Het is de dertiende keer op het podium, na twaalf zeges en een tweede plaats. Daar ben ik wel redelijk vertrouwd mee. Gewoon word je het niet. Het was dit jaar sowieso wel speciaal, met enkel de pers voor het podium. Normaal staat een massa volk je toe te juichen. Dat merk je op een BK extra hard", sprak Cant over haar ervaring in Meulebeke.

Uitgezonderd de eerste meters reed ze de hele cross alleen. "Ik was best goed weg. Dan dacht ik: ik kan beter mijn eigen ding doen. Het was wel werken geblazen en proberen zo weinig mogelijk fouten te maken. En ook om de snelheid vast te houden."

Verrast door de zilveren medaille voor Lotte Kopecky was Cant niet. "Lotte presteert op topniveau op de weg en ik weet dat ze technisch goed onderlegd is. Het verbaast mij niet dat zij tweede is." Zich zorgen om Kopecky maken was wel niet nodig voor Cant. "Ik vond de voorsprong best ruim. Ik heb niet het gevoel gehad: nu komt ze te kort."

De verwachte twaalfde nationale titel op rij is dus een feit. "Winnen is altijd plezant, dat is vandaag niet anders. Ik ben blij dat ik deze trui terug kan aantrekken", zegt Cant over de Belgische tricolore.