Een driekleur en een driekleurtje voor de familie Van Aert: "Het was een unieke week"

De geboorte van zijn zoon Georges heeft Wout van Aert sportief geen parten gespeeld op het BK. Wout kan meteen ook een truitje met de Belgische driekleur voor Georges mee naar huis nemen. Dat zal ten huize Van Aert hartelijk worden ontvangen.

De vreugde bij Van Aert was echt groot na zijn winst in Meulebeke. "Ik viel in de armen van Wesley, mijn vaste verzorger. Hij is ook de peter van Georges. Ik denk dat het voor ons beiden een speciaal moment. Of ik nog pampers moet verversen? Ik zal er een filmpje van maken", lacht Van Aert.

Het was niet bepaald de traditionele aanloop naar het BK. "Het was een unieke week. Je hebt toch vaste gewoontes in aanloop naar een doel. Dat viel bijna allemaal weg. Blijkbaar gaf de komst van Georges toch voldoende energie."

Ik was honderd procent met de koers bezig

Is het door alles wat errond hangt dan zijn mooiste zege ooit op een BK? "Misschien als ik er achteraf op terugkijk wel. Het eerste BK is wel nog meer bijzonder, denk ik. Ik was honderd procent met de koers bezig, wat wel belangrijk is. Zeker de eerste helft lukte dat goed. In het tweede deel kreeg ik het wat lastig, maar had ik gelukkig een mooie voorsprong die ik kon verdedigen."

Ik denk dat ik zeker dik in orde was

Was Van Aert dan niet helemaal top? "Ik vind het jammer als je als winnaar begint te klagen. Dat doe ik niet graag. Het is ook altijd lastig om alleen voorop te rijden. Uiteindelijk was het voldoende voor de titel. Ik denk dat ik zeker dik in orde was."

Nu is het toeleven naar dat volgend kampioenschap. Ook in België, maar dan doet er wel ene Mathieu van der der Poel mee. "Als ik nu al denk dat het alleen een strijd tegen Mathieu zal zijn, is dat geen goede insteek", zegt Van Aert over het WK. "Ik wil vooral honderd procent voorbereid zijn op het parcours en de omstandigheden."