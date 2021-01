Ewan geen voorstander van sprintvakken om sprinten veiliger te maken: "Het zijn de renners zelf die het gevaarlijk maken"

Dit jaar zijn er in het wielrennen heel wat incidenten geweest omtrent de veiligheid van de renners. Vooral bij het sprinten, met de val van Fabio Jakobsen als toppunt van de ijsberg. Daarom lanceren velen nieuwe ideeën om het sprinten veiliger te maken.

Maar niet iedereenis een even grote tegenstander van elk idee. Caleb Ewan, een van de snelste sprinters ter wereld, vindt het idee van sprintvakken "het slechtst mogelijke idee ooit", vertelt hij. "Of je nu sprint op een baan van 3 meter of van 10 meter, het zal altijd gevaarlijk zijn."

Volgens Caleb Ewan zijn het vaak de renners zelf die het sprinten gevaarlijk maken. "Ik vrees een andere renner meer dan een hek. Natuurlijk moet er gekozen worden voor de meest veilige hekken. Maar als je in de nadarhekken belandt, komt het door een andere renner", is de mening van Ewan.

Het zou alleszins wel renners ervan weerhouden om van hun lijn af te wijken, wat meestal de oorzaak is van de valpartijen. "Iedereen doet dat eens, maar daarom duwen we elkaar nog niet in het hek. Als we in vakken moeten sprinten, had ik nooit de derde etappe van de Tour gewonnen", denkt Ewan. De sprinter van Lotto-Soudal kwam als een duiveltje uit een doosje voorbij alles en iedereen in die massasprint.