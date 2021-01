Uitslagenbord BK: Wout van Aert duldt slechts twee crossers binnen dezelfde minuut, Cant blijft als enige onder 49'

Wout van Aert en Sanne Cant hebben zich in Meulebeke tot de Belgische kampioenen in het veldrijden van 2021 gekroond. Ook zij die mee op het podium stonden kennen we. Maar hoe deed de rest het? Daar krijgen we een betere blik op door de uitslag eens ruim te bekijken.

Bij de mannen finishten enkel Toon Aerts en Michael Vanthourenhout binnen de minuut van Wout van Aert. Eli Iserbyt en Thibau Nys waren twee opvallende namen die onderweg opgaven. Hieronder de top 15 met renners die wel uitreden. Uitslag heren 1. Van Aert

2. Toon Aerts 20"

3. Vanthourenhout 41"

4. L. Sweeck 1'12"

5. Merlier 1'56"

6. Vermeersch 1'59"

7. Hermans 2'01"

8. D. Sweeck 2'05"

9. Aernouts 2'40"

10. Soete 2'48"

11. Loockx 2'57"

12. Kielich 3'00"

13. Meeusen 3'08"

14. Verstrynge 3'13"

15. Adams 3'21" Bij de dames kom je al snel aan een top 15, want er waren slechts 22 deelneemster. Daar haalden er 21 de finish van. Sanne Cant wist als enige de wedstrijd in minder dan 49 minuten af te ronden. Kopecky was er ook dicht bij, ze zat er één seconde boven. Uitslag dames 1. Cant

2. Kopecky 22"

3. Franck 1'38"

4. Verdonschot 2'17"

5. Van Loy 2'19"

6. Truyen 2'47"

7. Sels 2'49"

8. Verhoeven 3'10"

9. Crabbé 3'50"

10. Verhestraeten 4'08"

11. Van de Steene 4'31"

12. De Wilde 4'47"

13. Peeters 5'07"

14. Dobbelaere 5'23"

15. Vanderbeken 6'34"