🎥 Julian Alaphilippe rust niet op zijn lauweren en mikt op de topwedstrijden: "Ik wil schitteren in de regenboogtrui"

Als je wereldkampioen geworden bent, zoals Julian Alaphilippe in 2020, heb je het gemaakt. Het kan ook decompressie met zich meebrengen als er geen doelen meer overblijven, maar dat is bij Alaphilippe nog lang niet het geval.

In een filmpje van Deceuninck-Quick.Step spreekt Alaphilippe over zijn regenboogtrui en over wat hij in 2021 wil presteren. "Elke keer als ik de regenboogtrui aantrek, word ik er blij van. Het geeft me motivatie. Ik wil er in schitteren", verkondigt de Fransman.

"Het was een grote verwezenlijking om wereldkampioen te worden", vervolgt hij zijn verhaal. "Ik ben er echt trots op. Het is de mooiste trui in het wielrennen. Ik wil genieten van mijn tijd in de regenboogtrui." Genieten is één ding, maar het competitieve aspect blijft toch ook gelden. "Ik hoop ook enkele van de grootste wedstrijden er in te winnen. Ik ga hard werken om op het hoogste niveau te blijven."