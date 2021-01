In tal van landen nieuwe kampioenen: ook titels voor Orts, Venturini, Kuhn, Vas en Arzuffi

In België zijn Wout van Aert en Sanne Cant de nationale kampioenen van 2021. In tal van andere landen werd het voorbije weekend ook een nationaal kampioenschap georganiseerd. Onder andere Felipe Orts, Clément Venturini, Kevin Kuhn, Kata Blanka Vas en Alice Maria Arzuffi veroverden goud.

In Spanje reed Felipe Orts bij de mannen naar de overwinning, voor Kevin Suarez en Ismael Esteban. Hij verlengde dus zijn nationale titel. Bij de vrouwen was Lucía González Blanco de winnares. Over naar Frankrijk dan, waar wegrenner Clément Venturini zich nog eens oplaadde voor een kampioenschap in het veld. Hij is het crossen nog niet verleerd: ook Venturini is een jaar langer in het bezit van de driekleur van zijn land.

TORMANS HEEFT DE ZWITSERSE KAMPIOEN

Ook bij Tormans waren ze zondag aan het feest. Kevin Kuhn was immers de beste in Zwitserland en klopte Forster en Rüegg. Tot daar de gekende mannelijke crossers. In Hongarije stond er opnieuw geen maat op Kata Blanka Vas. Geen verrassing natuurlijk gezien haar recente vorm.

In Italië was er nog eens een ferme opsteker voor Alice Maria Arzuffi. Zij haalde het van Chiara Teocchi in de strijd om goud. Het brons was voor Eva Lechner.