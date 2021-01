Net als Van Aert toont ook Sanne Cant driekleur in Zilvermeercross

De Zilvermeercross belooft echt de moeite te worden, op basis van de affiche. Wout van Aert heeft al toegezegd: hij zal daar voor het eerst zijn nieuwe Belgische driekleur showen. Hetzelfde geldt bij de vrouwen voor Sanne Cant.

Wel met dat verschil dat Sanne Cant reeds voor het BK in Meulebeke de trui van Belgisch kampioene droeg. Dat zal ze nu dus blijven doen. Toch is het altijd uitkijken naar die eerste veldrit van de nationale kampioen of kampioene na het BK.

APERITIEF

Die wedstrijd is voor Sanne Cant, net als voor Wout van Aert, dus de veldrit in Mol. Als gepatenteerde zandspecialiste ziet Cant de wedstrijd in de Kempen als een aperitief voor de hoofdschotel die eind deze maand aan de kust geserveerd wordt.

Cant krijgt aan het Zilvermeer weerwerk van onder meer Lucinda Brand, Marianne Vos, Rebecca Fahringer, Manon Bakker en Ellen Van Loy. De cross in Mol staat komende zaterdag op het programma.