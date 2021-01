Vice-wereldkampioen getuigt: "Ik was niet meedogenloos genoeg" en "In negatieve spiraal terechtgekomen"

Momenteel is hij redder in het gemeentelijk zwembad in Lummen, in het verleden had hij zomaar wereldkampioen veldrijden kunnen zijn. "Ik was niet meedogenloos genoeg."

Tom Vannoppen won gedurende zijn carrière een aantal mooie crossen, maar op de kampioenschappen lukte het nooit. Een keertje zilver op het WK 2002, een keertje zilver op het BK 2005. Zeker op het WK in Zolder had het goud kunnen zijn, maar ploegmaat Mario De Clercq stak er een stokje voor. Negatieve spiraal "Ik heb nooit het maximale uit mijn carrière gehaald, ook omdat ik niet meedogenloos genoeg was", klinkt het in Het Laatste Nieuws. Vannoppen zat soms diep tijdens zijn carrière, maar was daarover altijd eerlijk: "Nu heeft iedereen een team met duidelijke structuur, toen was dat nog anders. Ik moest het allemaal zelf uitdokteren, dat was zwaar. De druk van de fans - die steeds meer verwachtten - ook. Zo kwam ik in een negatieve spiraal terecht."