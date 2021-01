Vrouw van Wout Van Aert en kersverse mama komt met ontroerende boodschap na Belgisch kampioenschap

Het is nog steeds grote liefde tussen Wout Van Aert en Sarah De Bie. Sinds vorige week zijn ze een nieuwe landstitel rijker, maar vooral ook vader en moeder van Georges.

Dat wilde Sarah De Bie graag ook nog eens in de verf zetten via de sociale media, na de zege van manlief Van Aert op het BK in Meulebeke.

"100% sportman, 200% toppapa", was haar kristalheldere boodschap op Instagram. "Dag en nacht naast Georges en mij."

Het waren slapeloze nachten, ook voor Van Aert, in aanloop naar het BK. Toch vond hij de kracht om te winnen. Chapeau dus!