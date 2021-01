Wout Van Aert pakt eerste prijs van het jaar, maar wat staat er nog allemaal op het spel in vier dolle crossweken en wie staat er het beste voor?

Wout Van Aert heeft de eerste prijs van het jaar 2021 gepakt in Meulebeke, maar er staat de komende maand nog véél meer op het spel. En dus is het afwachten wie nog allemaal iets kan pakken.

Uiteraard kijken we vooral uit naar het WK in Oostende op zondag 31 januari. Daar gaan alle toppers de degens kruisen op zoek naar de regenboogtrui.

Maar naast die ene dag staan er de komende vier weken ook nog heel wat klassementen op het spel. En het kan nog wel spannend worden - of toch ook niet?

Wereldbeker

In de Wereldbeker staat er nog één cross op het programma, op 24 januari in Overijse. Wout Van Aert (125 punten) begint aan die opdracht als leider, Mathieu van der Poel (110 punten) en Michael Vanthourenhout (106 punten) staan er op het podium.

De wereldbekerranking is belangrijk om op de eerste rij te mogen starten op het WK, dus ook voor Aerts, Hermans, Van Kessel, Van der Haar en Pidcock ziet het er voorlopig goed uit. Van Aert en Van Der Poel kunnen eventueel skippen - ze zijn al zeker - maar Van Aert gaf al aan het eindklassement mogelijk niet te willen laten liggen.

X2O-trofee

Hamme (23/1), Lille (7/2) en Brussel (14/2) staan nog op het programma in de X2O-trofee, waar Van Aert en Van der Poel geen rol van betekenis in spelen. Iserbyt heeft zo alles in eigen handen, met bijna drie en een halve minuut voorsprong op Vanthourenhout.

De strijd om het podium is met ook nog Aerts en Van der Haar binnen de halve minuut niet gespeeld. En Iserbyt moet natuurlijk ook nog de drie resterende manches afwerken, anders krijgt hij mogelijk vijf minuten aan de broek.

Superprestige

In Middelkerke (6/2) wordt beslist over de Superprestige. Toon Aerts (89) staat er heel goed voor, maar ook Iserbyt (84), Vanthourenhout (80), Sweeck (78) en Van der Haar (78) kunnen technisch gezien nog de eindzege pakken.

Dat Van Aert en Van der Poel na het WK vermoedelijk de wegvoorbereiding helemaal zullen aanvatten, maakt het voor Aerts iets makkelijker verdedigen, want twee renners minder die bij een eventuele superdag van Iserbyt tussen hem en de uitdager zitten in de daguitslag.

Niet-klassement

Naast bovenstaande zijn er met Mol (16/1), Eeklo (13/2), Sint-Niklaas (20/2) en de traditionele sluitingsprijs in Oostmalle (21/2) nog enkele leuke crossen om naar uit te kijken dit jaar.