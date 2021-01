Kopecky twijfelt over deelname aan WK veldrijden: "Vallen de Spelen tegen, is dat het eerste dat ik te horen zal krijgen"

De eerste grote koers van Kopecky voor haar nieuwe ploeg was... het BK veldrijden. Op naar het WK nu? Kopecky zou er zeker haar plaats hebben, als zilveren medaillewinnares op het Belgisch Kampioenschap. Zelf twijfelt ze toch nog sterk.

Op zo'n WK zit er in principe geen hoge notering in en dan is het misschien de moeite niet, oordeelt Kopecky in de podcast Thuismatch. "Ik vind crossen superleuk, maar ik sta nog ver van de top. Het zou wel mooi zijn, maar uiteindelijk zal ik niet meedoen voor de prijzen. Het is ook een olympisch jaar, dus ik weet of er plaats zal zijn."

STAGE

Hoewel ze wel aan het crossen was de voorbije weken, geniet de weg ook nu nog altijd voorrang. "Ik ga op stage met de ploeg van 15 tot 25 januari. Ik laat er nu ook geen training voor vallen, ik doe mijn opbouw richting het voorjaar zoals ik het anders zou doen en neem de crossen er gewoon bij. Om er een WK gewoon bij te nemen..."

Dat wringt toch een beetje. En dan is er nog de piste. De Olympische Spelen zijn toch wel hét doel van het jaar. "Stel ik ga naar het WK veldrijden in Oostende en in augustus vallen de Olympische Spelen tegen, dan is dat het eerste dat ik te horen zal krijgen."