Mettepenningen schept klaarheid over tactiek op BK en over reactie Meersman na opgave Iserbyt

Er was bij de troepen van Jurgen Mettepenningen één en ander om over na te kaarten na het BK, ook al hadden ze met Michael Vanthourenhout een man op het podium. Er was discussie over de uitgevoerde tactiek en dan was er ook nog de opgave van Eli Iserbyt.

Vanthourenhout en Iserbyt hadden kort na de start te maken met pech en geraakten zo snel achterop. Ondertussen was ploegmaat Laurens Sweeck de koers hard aan het maken voorin. Mettepenningen spreekt zich in verschillende media uit over wat er juist aan de hand was.

SWEECK PAS INGELICHT TOEN VAN AERT BIJ HEM WAS

"Je kunt erover discussiëren of het nodig was dat Laurens doorreed. Laurens heeft op dat moment het plan uitgevoerd zoals het gevraagd was", zegt de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Pas later hebben we hem kunnen toeroepen wat er met Eli en Michael gebeurd was. Toen was Van Aert al bij Sweeck gekomen."

Conclusie: er kon Sweeck weinig verweten worden. En Iserbyt? Die stapte uit koers. Nochtans liet ploegleider Gianni Meersman tijdens de tv-uitzending opmerken: 'Opgeven hoort er niet bij'. Volgens Mettepenningen een reactie vanuit emotie in het heetst van de strijd.