📷 Annemiek van Vleuten traint aan de zijde van onder meer Alejandro Valverde in ploegentijdrit: "Ik zat meer achter deze mannen"

Movistar besloot om als training een ploegentijdrit in elkaar te steken. Uiteraard waren de kopmannen zoals Alejandro Valverde en Enric Mas van de partij, maar wie er ook bij was, was Annemiek van Vleuten.

De Nederlandse rijdt volgend seizoen voor de vrouwenploeg van Movistar, maar trainde mee met de mannen. "In de ploegentijdrit van vandaag zat ik meer achter de mannen/gedropt', aldus van Vleuten op Twitter.

Fotosessions after the training with @Movistar_Team.

(In todays TTT training I was more behind those boys/dropped. 😉🤣😅🤪) pic.twitter.com/UDUfpUgrtG