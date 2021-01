Boonen over het heilig vuur bij 38-jarige Gilbert: "Hij kan stoppen, maar een krak zoals hij wandelt buiten langs de grote poort"

Philippe Gilbert is er nu 38, maar het heilig vuur brandt nog. De man heeft vier monumenten op zijn palmares, maar wil de vijfde er nog bij doen. Voor generatiegenoot Tom Boonen is dat zelfs geen onmogelijke opgave.

Gilbert revalideert van een knieschijfbreuk, maar heeft zijn zinnen gezet op Milaan-San Remo. "Net als ik, vijf jaar terug, is 'Phil' op een punt in zijn carrière beland waarop eigenlijk niks meer moet. Niemand die het hem kwalijk zou nemen mocht hij zeggen: 'Ik stop, 't is goed geweest.' Maar dat wil hij niet", zegt Boonen in HLN. "Niet op die manier. Buitenwandelen doet een 'krak' als hij via de grote poort. Met een knal. Of toch minstens waardig, netjes. Op een manier waarmee hij vrede heeft. Milaan-Sanremo kan hem daarbij helpen."

In ieder geval is de carrière van Gilbert al meer dan geslaagd. "Het zal geen verschil meer maken. We zullen over tien jaar niet met minder bewondering over Gilbert praten als hij Milaan-Sanremo níet wint. Maar anderzijds... laat hem dat maar denken. Hij moet de kers voor zichzelf op de taart willen zetten. Niet voor ons. Da's belangrijk."