📷 Chris Froome trekt eropuit met zijn zoon en maakt schitterende beelden: "Het was het waard"

Chris Froome wilde gisteren genieten van een rustdag, maar zijn zoon Kellan dacht er anders over. De klassementsrenner is met zijn zoon gaan wandelen, maar hij maakte uiteindelijk wel schitterende beelden.

Komend seizoen verlaat Chris Froome Team Ineos Grenadiers en hij gaat bij Israel Start-Up Nation aan de slag. Hij is zich nu aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen en gisteren had hij een rustdag gepland. Daar kwam echter niet veel van in huis.

Zijn zoon Kellan dacht aan een uitstap. "Het was normaal mijn rustdag, maar Kellan had andere plannen", legde Froome uit op Twitter. Toch kon de Brit mooie beelden maken van de wandeling. "Het was het waard op het einde"", aldus de klassementsrenner.