Lefevere ziet het verschil met het voetbal: "Zoals Louwagie bij Gent? Zo slim heb ik mijn contract nooit onderhandeld"

Als het gaat om een heldere kijk op de (sport)wereld, dan ben je bij Patrick Lefevere altijd aan het goede adres. Ook over het verschil tussen voetbal en wielrennen heeft hij een scherpe mening.

Als het gaat over geld voor transfers bijvoorbeeld, naar analogie met de 'zaak Hirschi' die dezer weken wel wat stof deed opwaaien.

"Het voetbal loopt voor op de koers, dat is altijd zo geweest. Wij nemen gestaag hun evoluties over", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

Makelaars

"Makelaars waren al lang ingeburgerd in het voetbal toen ik er voor het eerst een zag passeren in mijn bureau. Nu hebben we al een supermakelaar die ook wielrenners wil opnemen."

"Ik lees in de krant dat het loon van manager Louwagie van Gent gelinkt is aan de meerwaarde die hij weet te realiseren op transfers? Zo slim heb ik mijn contract nooit onderhandeld."