Mads Pedersen gelooft dat hij met een Belgische ploegmaat mooie successen kan boeken: "We gunnen elkaar het succes"

Een ploeg om naar uit te kijken in de voorjaarsklassiekers, is Trek-Segafredo. De ploeg heeft met Jasper Stuyven en Mads Pedersen twee renners in handen die voor de overwinningen kunnen rijden.

Zo denkt Pedersen er ook over. Voor de ex-wereldkampioen hoeft hij zelf niet te winnen als Stuyven de overwinning zou binnenhalen. "We zijn echte vrienden en gunnen elkaar het succes. Als hij kan winnen in mijn plaats, ben ik ook echt blij", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. De jonge Deen legt uit dat hij en Stuyven samen bijzonder zijn. "We zijn op ons gevaarlijkst als we samen de finale van elke klassieker kunnen rijden. Het is ook onze ambitie", vertelde de renner van Trek-Segafredo.