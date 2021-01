Pauwels Sauzen zit al in de dubbele cijfers, maar beseft: "Wout en Mathieu zullen er nog paar jaren bovenuit steken" en "Voor een geslaagd seizoen moet dat nog"

Het BK werd een prooi voor Wout Van Aert en zo grijpt Pauwels Sauzen - Bingoal voorlopig naast een grote vis dit jaar. Want ook op het WK lijken Van Aert en van der Poel ongenaakbaar. "Er is een verschil", beseft ook Mettepenningen.

Pauwels Sauzen - Bingoal won nochtans wel aardig wat koersen dit seizoen. Vanthourenhout won in Bern, de Superprestige in Merksplas en de Wereldbeker in Tabor; Iserbyt won onder meer de Superprestige in Ruddervoorde en Boom, de Koppenbergcross en in totaal zelfs zes keer en ook Laurens Sweeck twee keer, waaronder in Niel.

Grote klasse

Daarmee zit het team in de dubbele cijfers (11 zeges voor de drie kleppers), maar toch: echt de voet zetten naast Van Aert of Van der Poel lukte niet. "Het wijst ook op de grote klasse van Mathieu van der Poel en Wout Van Aert", aldus Mettepenningen daarover in Het Nieuwsblad.

"Er is een verschil en de komende jaren zullen ze er bovenuit blijken steken vermoedelijk. We kennen onze plaats, maar moeten blijven zorgen dat we onze zeges pakken. Voor een echt geslaagd seizoen zullen we nog enkele tv-crossen moeten winnen."