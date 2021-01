Vincenzo Nibali heeft lovende woorden voor Belgische renner: "Hij kan een hoofdrolspeler worden in een grote ronde"

Vincenzo Nibali hoopt in 2021 opnieuw te kunnen aanknopen met een overwinning. De Italiaan wil zich ook tonen in een grote ronde en daar houdt hij in de toekomst ook rekening met Remco Evenepoel.

Vincenzo Nibali en Remco Evenepoel kwamen elkaar het voorbije seizoen tegen in de Ronde van Lombardije. De Italiaan reed op kop in de afdaling toen Evenepoel tegen de vlakte ging. De Italiaan maakte zich daarna zorgen en heeft ook lovende woorden voor onze landgenoot. Zijn interview staat te lezen bij Het Nieuwsblad. "We hebben gesprekken gehad op sociale media en ik heb bij de ploegleider gevraagd hoe het met hem was. Het is een geweldige renner met een groot potentieel en het zou één van de hoofdrolspelers kunnen worden in een grote ronde, maar we zullen het nog moeten ondervinden. Ik hoop snel terug tegen hem uit te komen."