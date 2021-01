Victor Campenaerts is klaar voor een nieuw seizoen bij een nieuw teams. En daarin gaat hij ook in het Vlaams voorjaar zijn streng proberen trekken.

"De Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3-prijs, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl staan op mijn programma", aldus Vocsnor in Het Nieuwsblad.

"Ook Parijs-Nice staat op het programma, want Ganna rijdt vermoedelijk de Tirreno. Ik wil op een andere manier koersen winnen dan als tijdrijder. Ik wil meer zijn dan dat alleen."

Beschikbaar

Want Campenaerts begrijpt dat het moeilijk wordt voor de Olympische Spelen: "Ik ben realistisch: Wout en Remco hebben betere papieren. Dat ik naar Japan moet omdat ik het tijdrijden op de kaart heb gezet zoals sommigen zeggen? Dat is belachelijk."

"Het gaat over de renners die de grootste kans maken op edelmetaal. Ik ga voor de Giro en mijn eerste Tour. Als het EK of de Spelen voor iemand ongelegen zouden komen door quarantaine of andere planningen, dan ben ik uiteraard beschikbaar."