Organisatiecomité stelt deadline voorop om beslissing te nemen over publiek bij Olympische Spelen

Alles wijst er op dat er wel degelijk olympische titels te verdienen zullen zijn later dit jaar. Met publiek of niet? Dat is een vraag die voorlopig nog onbeantwoord blijft. Wel is het nu geweten tegen wanneer ongeveer een definitieve beslissing bekend moet zijn.

Ook in Japan schieten de coronacijfers weer de lucht in. Daarom is volgens persbureau Kyodo News opnieuw de discussie op gang gekomen of er wel publiek kan toegelaten op de Olympische Spelen. Eerder leek de organisatie dat wel genegen te zijn en was er zelfs sprake van om fans geen verplichte quarantaineperiode op te leggen. MOEILIJKE BESLISSING Inmiddels ziet de situatie er dus weer anders uit. Yoshirō Mori, voorzitter van het organisatiecomité Tokio 2020, heeft inzicht gegeven in de timeline voor een definitief oordeel. "We gaan ergens tussen februari en maart een heel moeilijke beslissing moeten nemen", klinkt het. In een recente peiling van hetzelfde persbureau zit ondertussen minder dan twintig procent van de Japanners te wachten op het doorgaan van de Spelen in hun land in 2021.