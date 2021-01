Mark Cavendish rijdt in 2021 weer in het team van Lefevere en was op de online persconferentie van Deceuninck-Quick.Step dus één van de opvallende gezichten. Zijn verwachten dit seizoen? Cavendish toont zich realistisch, maar hoopvol.

Toen het duidelijk werd dat zijn contract bij Bahrein niet verlengd zou worden, toonden toch heel wat teams nog interesse in Cavendish. "Er was maar één ploeg waar ik naartoe wou", zegt de Brit. "Achteraf gezien was ik beter hier mijn hele carrière gebleven."

De beste vormpeil van Cavendish dateert natuurlijk al van x aantal jaren geleden. Hoe is het om daarmee om te gaan? "Als je niet meedoet in de sprints, is het geen lekker gevoel. Hopelijk kan dat dit jaar veranderen. Ik weet dat ik nog goed ben." Al is Cavendish ook realistisch over wat er nog mogelijk is. "Het zal niet zo zijn dat ik ga winnen aan het tempo van vroeger. Ik ga geen zes etappes winnen in de Tour."

VOORUIT KIJKEN EN MENTAAL STERK BLIJVEN

Wel wil hij zich niet zomaar neerleggen bij de situatie van de laatste jaren. "Het enige wat je kunt doen als je het moeilijk hebt is vooruit kijken en mentaal sterk blijven."