UCI komt met slecht nieuws voor Thibau Nys & co

De UCI heeft op woensdag nieuws bekend gemaakt over het vervolg van het seizoen in het cyclocrossen.

Over het WK in Oostende is er nog geen nieuws, over de Wereldbekercross in Overijse een week eerder wél.

Geen jeugdreeksen

En dat is geen goed nieuws voor Nys & co, want er zullen geen junioren- en beloftencrossen worden gereden eind januari.

Een voorbode voor het WK hoeft dat niet te zijn, daar zou mogelijk wél plaats zijn voor de jeugdreeksen - daarover later ongetwijfeld meer.