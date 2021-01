Vergelijkingen met Evenepoel en sprintles krijgen van Sagan: Cian Uijtdebroeks legt uit hoe hij het ervaart

Het is niet niets wat Cian Uijtdebroeks staat te wachten: eerst nog een jaartje bij het juniorenteam van Bora-Hansgrohe en dan naar de WorldTour-ploeg. Hij heeft ondertussen ook al Peter Sagan ontmoet en mensen blijven Uijtdebroeks ook maar vergelijken met Remco Evenepoel.

Uijtdebroeks legt bij Sporza uit hoe het was om Sagan te ontmoeten. "Dat was heel tof! Ik ben 's morgens met Peter en zijn broer Juraj gaan ontbijten. Zij zijn grote sterren, dus in het begin weet je niet hoe je je moet gedragen tegenover hen. Maar het zijn eigenlijk heel normale mensen."

De broers Sagan geven me veel tips

Gewone mensen die Cian bijstaan met raad en daad. "De broers Sagan zijn heel open en geven me veel tips. Ook tijdens het fietsen. Mijn sprinterscapaciteiten zijn niet top. Toen ze me zagen sprinten, toonden ze me meteen hoe ik mezelf kon verbeteren op gebied van aerodynamica."

Hoe beschouwt hij de vergelijkingen met Evenepoel? "Ik zie het als een mooi compliment dat mensen me vergelijken met Remco Evenepoel. Hij is een heel goede en sterke renner. Langs de andere kant wil ik niet per se hetzelfde doen als Remco. Ik wil gewoon mijn eigen weg gaan. Misschien word ik totaal geen ronderenner en groei ik uit tot een ander soort renner dan Remco. Maar mijn droom is wel om te scoren in de grote rondes."