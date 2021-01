Zijn hart klopt voor de Hel en geen schrik voor concurrentie van Van Aert en Van der Poel: Degenkolb blikt vooruit

Te midden al die youngsters bij Lotto Soudal is John Degenkolb een naam die klinkt als een klok. De Duitser eindigde 2020 sterkk en wil die lijn doortrekken in het nieuwe jaar. Het hoogst op het verlanglijstje? Een tweede zege in Parijs-Roubaix.

John Degenkolb won op de Vélodrome in 2015 en won drie jaar later ook een Tourrit in Roubaix. Logisch dus dat het een speciale plek en koers voor hem is. "Parijs-Roubaix is zoals altijd het belangrijkste doel van het jaar", zegt Degenkolb tijdens een online persmoment.

Mijn passie voor Roubaix is er alleen groter op geworden

Het is dus niet zo dat hij na die eerste overwinning in de Helleklassieker denkt: 'Zo, dat hebben we nu weer gehad.' Neen, de zegehonger is nog niet gaan liggen. "Mijn passie voor Roubaix is er alleen maar groter op geworden, ik ben er altijd voor gemotiveerd."

Voor Roubaix geldt wel wat voor elke voorjaarsklassieker telt: met Wout van Aert en Mathieu van der Poel is er straffe concurrentie. In andere wedstrijden kan een Julian Alaphilippe er dan nog eens bij komen. Ga er dan maar eens aan staan. "Als het man-tegen-man is, zullen ze ons waarschijnlijk kloppen. Toch zijn ze niet onklopbaar. Er kan veel gebeuren in een klassieker. Ik ben ervan overtuigd dat er een manier is om hen te verslaan."