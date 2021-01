De 22-jarige Jordi Meeus is de eerste Belg die bij Bora-Hansgrohe rijdt. Er was interesse van heel wat andere teams, maar de aanbieding van de ploeg van Peter Sagan kon hij niet laten liggen.

“Meteen een van de beste ploegen ter wereld: Peter Sagan, Pascal Ackermann, Wilco Kelderman, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann... Allemaal toprenners. Het is een droom om bij zo'n ploeg te mogen debuteren. Ik was meteen verkocht", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ook het Alpecin-Fenix van trainingsmaat Jasper Philipsen toonde interesse. "Ik was gecharmeerd door het voorstel, maar in mijn eerste jaar wil ik nog liever niet aan de zijde van Jasper koersen”, aldus Meeus. “Ik wil in de eerste plaats mijn eigen weg zoeken. Later wil ik dolgraag eens samen koersen, maar eerst wil ik vooral op mijn eigen pootjes belanden. Jasper is dan ook een toptalent."

"We zijn even oud, maar hij staat verder in zijn ontwikkeling dan ik. Hij heeft al twee profseizoenen in de benen en al meer koershardheid opgebouwd. Zoals hij vorig jaar uitpakte in de Vuelta, dat kan ik nog niet. Maar het is wel mijn ambitie om dit jaar een profkoers te winnen. Ik wil laten zien dat ik mijn plaats waard ben in deze ploeg en in de World Tour.”