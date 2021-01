Sven Vanthourenhout moet zijn selectie voor de Olympische wegrit nog bekendmaken. Maar de bondscoach heeft wel al zijn belangrijkste renners gesproken tijdens een rondreis op de stageplaatsen. Wout Van Aert en Remco Evenepoel zijn certitudes. Maar wie nog?

Op 24 juli wordt er in Japan gereden voor de Olympische medailles. Philippe Gilbert en Tim Wellens zijn de enigen die het niet zagen zitten. "Je kan dat raar noemen, in de veronderstelling dat elke atleet een olympische droom koestert. Ik vind het vooral knap dat ze rechtuit durven zeggen: 'Die lange vlucht, de jetlag, het klimaat... voor mij hoeft het allemaal niet.' Ik ben naar Spanje gegaan om eerlijke meningen te horen. Die heb ik van hen gekregen. Dat apprecieer en accepteer ik", zegt hij in HLN.

Evenepoel en Van Aert en wie nog voor de drie andere plaatsen plus drie reseveplaatsen? "Remco's situatie doet me niet twijfelen. Het tegendeel zou blijk geven van een gebrek aan vertrouwen. Hij wordt uitstekend opgevolgd door zijn team, dat me permanent op de hoogte houdt. We kunnen niet met vijf kopmannen naar Tokio. Maar Van Avermaet, bijvoorbeeld, duw je niet zomaar opzij. Greg is titelverdediger, heeft zijn staat van verdienste. Je kan hem niet het predikaat 'knecht' opkleven. Daar heb je andere jongens voor."