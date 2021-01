Geen Toon Aerts maar Laurens Sweeck voegt Zilvermeercross wel nog toe aan zijn programma

Er zullen nog genoeg veldrittoppers aanwezig zijn op de Zilvermeercross, ook al komt Toon Aerts niet nadat hij geen financieel akkoord bereikte met de organisatie. Wout van Aert zal wel aan de start staan en ook Laurens Sweeck zakt nog af naar Mol.

Die laatste was dat aanvankelijk nochtans niet van plan. Zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal laat op Twitter weten dat Sweeck alsnog aan de start komt in Mol. Als zandspecialist is dat overigens wel een cross waar Sweeck zijn ding kan doen.

Op naar het zand van Mol 🏖️ In laatste instantie voegde ook @LaurensSweeck de wedstrijd toe aan zijn programma!



Ook Denise Betsema, Laura Verdonschot, Fem van Empel en enkele van onze beloften komen er morgen aan de start!



📷 https://t.co/D5Ck2KCrLK#Zilvermeercross #Mol pic.twitter.com/xp1Y3Zt06N — Pauwels Sauzen - Bingoal (@PS_BG_CT) January 15, 2021

Bovendien is het ook een goede voorbereiding op het WK veldrijden in Oostende voor de man die als vierde eindigde op het BK in Meulebeke. Ook van de vrouwencross in Mol verwachten ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal wel één en ander. Denise Betsema, Laura Verdonschot en Fem van Empel doen immers mee.