'Grootste wielerwedstrijd uit Afrika' moet overgaan tot uitstel: geen koers in februari maar in mei

Gezien de toestand van de pandemie belooft het voor sommige internationale wielerwedstrijden ook in 2021 moeilijk te worden om te organiseren. Op het continent Afrika bijvoorbeeld, als renners uit alle hoeken van de wereld dan daar naartoe moeten.

Zo ziet de organisatie van de Ronde van Rwanda, die zijn wedstrijd op de eigen sociale media 'de grootste wielerkoers uit Afrika' noemt, genoodzaakt om de data voor de koers te veranderen. De Ronde van Rwanda is een rittenkoers van een week en zou normaal doorgaan van 2 tot en met 9 februari. Dat kan nu niet.

"Gezien de situatie van de pandemie en de vele onzekerheden zijn we momenteel niet in staat om de Ronde van Rwanda in de beste omstandigheden te laten plaatsvinden", klinkt het in een communiqué. "Na overleg met verschillende instanties hebben we besloten om de editie van 2021 uit te stellen."

De koers heeft nu een plek gekregen van 2 tot en met 9 mei op de wielerkalender. De organisatie wilt de hoop nog niet opgeven om de editie van dit jaar alsnog te laten plaatsvinden en rekent erop dat het er binnen enkele maanden weer beter uitziet.